، الرئيس الأمريكي يعلن زيادة الضرائب على الأثرياء في الولايات المتحدة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" رفع الضرائب على الأثرياء في الولايات المتحدة.
وقال بايدن "إذا كنت تجني أقل من 400 ألف دولار سنوياً، فلن أرفع ضرائبك سنتاً واحداً، لكنني سأجعل هؤلاء مَن هم في القمة بدفع نصيبهم من الضرائب"، مشيراً إلى أنه سيتم تمرير خفض ضريبي للطبقة الوسطى.
وأثارت تغريدة الرئيس الأمريكي بعض التخوف لدى الأمريكيين الذين عبّروا عن خشيتهم من قيام الشركات ورجال الأعمال برفع أسعار المنتجات على المستهلكين لتغطية الضرائب من أموال الطبقة المتوسطة.
وكان أحدث استطلاع أمريكي قد أُجري خلال الشهر الجاري كشف انخفاض معدل التأييد للرئيس الأمريكي جو بايدن؛ منذ انتخابات الرئاسة 2020.
وأظهر الاستطلاع الذي جرى في الفترة من 1 إلى 17 سبتمبر، أن تقييم جو بايدن انخفض بمقدار ست نقاط مئوية، حيث بلغ 43%، لأول مرة، منذ تنصيبه قبل ثمانية أشهر.
وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تنخفض فيها نسبة تأييد جو بايدن؛ التي انخفضت من 56% إلى 50%.
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 08:30 AMالرئيس الأمريكي يعلن زيادة الضرائب على الأثرياء في الولايات المتحدة
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" رفع الضرائب على الأثرياء في الولايات المتحدة.
وقال بايدن "إذا كنت تجني أقل من 400 ألف دولار سنوياً، فلن أرفع ضرائبك سنتاً واحداً، لكنني سأجعل هؤلاء مَن هم في القمة بدفع نصيبهم من الضرائب"، مشيراً إلى أنه سيتم تمرير خفض ضريبي للطبقة الوسطى.
وأثارت تغريدة الرئيس الأمريكي بعض التخوف لدى الأمريكيين الذين عبّروا عن خشيتهم من قيام الشركات ورجال الأعمال برفع أسعار المنتجات على المستهلكين لتغطية الضرائب من أموال الطبقة المتوسطة.
وكان أحدث استطلاع أمريكي قد أُجري خلال الشهر الجاري كشف انخفاض معدل التأييد للرئيس الأمريكي جو بايدن؛ منذ انتخابات الرئاسة 2020.
وأظهر الاستطلاع الذي جرى في الفترة من 1 إلى 17 سبتمبر، أن تقييم جو بايدن انخفض بمقدار ست نقاط مئوية، حيث بلغ 43%، لأول مرة، منذ تنصيبه قبل ثمانية أشهر.
وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تنخفض فيها نسبة تأييد جو بايدن؛ التي انخفضت من 56% إلى 50%.
، الرئيس الأمريكي يعلن زيادة الضرائب على الأثرياء في الولايات المتحدة ،
المصدر : الخليج 365
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