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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخص ضُبط بحوزته مواد مخدرة، إثر ظهوره وبرفقته شخصٌ آخر معه في مقطع فيديو متداول يسرقان حظيرة للماشية والاعتداء على مقيم حاول منعهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، من أرباب السوابق، وجارٍ استكمال إجراءات المتابعة الأمنية للقبض على الآخر، وتم توقيف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 08:29 AM
ظهرا يسرقان حظيرة للماشية ويعتديان على مقيم حاول منعهماالرياض.. مقطع فيديو يطيح بشخصَين من أرباب السوابق
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخص ضُبط بحوزته مواد مخدرة، إثر ظهوره وبرفقته شخصٌ آخر معه في مقطع فيديو متداول يسرقان حظيرة للماشية والاعتداء على مقيم حاول منعهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، من أرباب السوابق، وجارٍ استكمال إجراءات المتابعة الأمنية للقبض على الآخر، وتم توقيف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
، الرياض.. مقطع فيديو يطيح بشخصَين من أرباب السوابق ،
المصدر : الخليج 365
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