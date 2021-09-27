شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطنين لقيامهما بسرقة حظيرة للماشية والاعتداء على مقيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخص ضبط بحوزته مواد مخدرة، إثر ظهوره وبرفقته شخصاَ آخر معه في مقطع فيديو متداول يسرقان حظيرة للماشية والاعتداء على مقيم حاول منعهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، من أرباب السوابق، وجار استكمال إجراءات المتابعة الأمنية للقبض على الآخر، وتم إيقاف الجاني وإتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.