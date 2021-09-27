شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة لـ"اليوم": نتائج تطعيم الأقل من 12 عاما «مبشرة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن تقديم شركات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، نتائج أبحاثها ودراساتها للجهات المختصة، بشأن تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما، وذلك لمراجعتها والتأكد من مأمونيتها على هذه الفئة.

خطوة أولى

وأوضح، ردا على سؤال ”الخليج 365” في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد عبدالله آل حماد، أمس، أن ذلك يعتبر خطوة أولى تعقبها خطوات أخرى لاعتماد اللقاح، من بينها مراجعة الهيئات المختصة للتحقق من جميع معايير المأمونية والفاعلية سيتم اعتمادها، من هيئة الغذاء والدواء واللجان الوطنية للأمراض المعدية، بعد اعتمادها عالميا.

وقال «العبدالعالي» إن عدد اللقاحات المعطاة بالمملكة تخطى الـ 41 مليون جرعة، بينما بلغ عدد من تلقوا جرعتين 18.3 مليون شخص، مشيرا إلى أن نسب التحصين وصلت لمستوى مرتفع بجميع المناطق.

الجرعة التنشيطية

وأكد أن أهم خطوة حاليا هي المسارعة لتلقي الجرعتين للوصول إلى بر الأمان صحيا، لافتا إلى أن الفئات المشمولة بالجرعة الثالثة التنشيطية تشمل مرضى الفشل الكلوي المزمن وزراعة الأعضاء، إضافة إلى من تجاوزت أعمارهم 60 عاما، شريطة مرور 8 أشهر على آخر جرعة، وسيعلن تفاصيل ذلك لاحقا لبدء إعطائهم الجرعة التنشيطية.

مستجدات الفيروسوأعلن «العبدالعالي» تسجيل 44 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 546.926 حالة، من بينها 244 حالة حرجة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 535.950 حالة بإضافة 58 حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 8699 حالة بإضافة 5 وفيات.

وبين «العبدالعالي» أن المملكة في المراكز المتقدمة على مستوى العالم ونموذج يُحتذى به في التعامل مع الجائحة منذ بدايتها حتى الآن، وهو ما جعل المملكة الثانية عالميا في مؤشر التعافي من كورونا.

الموارد البشريةمن جهته، ذكر المتحدث الرسمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد عبدالله آل حماد أن الوزارة نفذت أكثر من 87 ألف جولة رقابية خلال شهر، نتج عنها ضبط 1948 مخالفة للإجراءات الاحترازية، إضافة إلى ضبط 1561 مخالفة على الأفراد في المنشآت، وتوجيه 2000 إنذار للمخالفين، بينما تلقت الوزارة 3784 بلاغا بشأن الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن عدد المحصنين من الموظفين والموظفات بجرعتين من القطاع العام بلغ 88 % في حين وصل عدد المحصنين من الموظفين والموظفات بجرعتين بالقطاع الخاص 85 %، مشددا على أهمية استكمال الجرعتين لجميع موظفي القطاعين الحكومي والخاص، والإبلاغ عن المخالفات التي تكون في مواقع العمل مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

88 % نسبة تحصين موظفي القطاع العام

44 إصابة جديدة و58 متعافيا في 24 ساعة