شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق موسم الرياض 20 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، إطلاق موسم الرياض 2021، يوم 20 أكتوبر المقبل، تحت شعار #تخيل_أكثر، حيث تقام فعاليات الموسم على مساحة تصل إلى 5.4 مليون متر مربع، ويتكون من 14 منطقة. وأشار إلى إقامة مؤتمر صحفي يوم 4 أكتوبر المقبل للإعلان عن تفاصيل الموسم، والكشف عن مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة. وقال آل الشيخ: إن هذا الموسم الذي تنظمه أيادٍ سعودية سيبهر العالم، مشيرا إلى أنه يشتمل على 7500 فعالية، تتضمن 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، وإقامة 350 عرضًا مسرحيًا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، بالإضافة إلى بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور والشرائح العمرية كافة.