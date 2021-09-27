شكرا لقرائتكم خبر عن المعجب يستعرض التعاون مع المدعي العام العماني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مع المدعي العام في سلطنة عمان نصر بن خميس الصواعي، بحضور عدد من أعضاء النيابة العامة، السبل الكفيلة بتطوير التعاون بين الجهازين العدليين في البلدين الشقيقين، كما اطلع المدعي العام في السلطنة على عرض مصور يظهر مدى التقدم في التحول الرقمي في النيابة العامة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المعلوماتية والعمل الجزائي بشكل عام.

ورحب الشيخ المعجب بالضيف والوفد المرافق له، بمقر النيابة العامة في جدة أمس، مثمنا هذه الزيارة التي تؤكد أصالة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتعزز التعاون الثنائي بين الجهازين القضائيين بما يحقق التقدم العدلي في البلدين.

يذكر أن المدعي العام العماني قد وصل إلى مطار جدة أمس الأول في زيارة تستغرق خمسة أيام للمملكة، وكان في استقباله النائب العام سعود المعجب.