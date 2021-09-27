شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» و«هدف» يبحثان توطين وظائف النقل الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، مع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تركي الجعويني، عدداً من الموضوعات في مجال دعم التأهيل والتدريب والتوظيف، والاطلاع على الخدمات التي يقدمها «هدف» للكوادر الوطنية البشرية، وكيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة.

كما بحث خلال اللقاء في مقر الهيئة بمدينة الرياض، سبل التعاون في برنامج توطين وظائف قطاع النقل الجوي.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أطلقت في يناير 2021 مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي في القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تستهدف توطين وظائف النقل الجوي، وتمكين الشباب السعودي ومنحهم الفرصة في العمل بقطاعاتها المختلفة، سواءً الوظائف القيادية أو الفنية أو الإدارية أو التشغيلية، إيماناً منها بدور الشباب السعودي في تطوير وتعزيز قطاع الطيران، الذي أصبح له دور رئيس في جميع المجالات، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.