شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء صيانة النصف الأيسر بطريق «الجبيل الظهران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، أنه يجري العمل على إصلاح طريق أبوحدرية، في الجزء من تقاطع جسر الفاضلي، وحتى رأس الخير بطول 35 كم بالاتجاهين، مشيرا إلى إنجاز نصف الطريق الأيمن بطول 1.5 كم في اتجاه أبو حدرية.

كما أعلن فرع الوزارة بالمنطقة عن انتهاء صيانة نصف الطريق الأيسر بطول 2.5 كم، ضمن أعمال المرحلة الرابعة لإصلاح طريق الجبيل الظهران.

وذكر أنه سيتم نقل العمل للجانب الأيمن من الطريق، اليوم الإثنين، منبهاً بأنه سيتم إغلاق المداخل والمخارج بمنطقة العمل.