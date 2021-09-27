شكرا لقرائتكم خبر عن باقات ورود للمرضى والمراجعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفلت صحة حفر الباطن، ممثلة بمنشآتها الصحية باليوم الوطني 91، وتوشحت المنشآت الصحية باللون الأخضر ابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية، بالإضافة إلى تزيين أقسام المستشفيات ومشاركة المرضى المنومين والكادر الطبي والإداري المناوبين بمناسبة اليوم الوطني، إضافة إلى توزيع الهدايا وباقات الورود للمرضى والمراجعين.

وأطلقت صحة حفر الباطن حملة «للتبرع بالدم»، عبر عربة التبرع المتنقلة بمناسبة اليوم الوطني في متنزه وادي فليج تحت شعار «دام دمك».