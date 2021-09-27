شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل مسيرة البناء والعطاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، احتفالا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91، وذلك بحضور مدير المكتب م. عبدالعزيز اليوسف، ونائبه زبن الشمري، ورؤساء الأقسام والموظفين بالمكتب.

وقال مدير المكتب بهذه المناسبة: «كل عام ونحن سعداء وكل من في الوطن أسعد بل أكثر سعادة وهو يحتفل بيوم الوطن في أرض الوطن الغالي بما برز على أرضه من رجالات الوطن بدءا من الرجل الفذ المغفور له الملك عبدالعزيز - يرحمه الله -، ومن ثم أبنائه الأفاضل، الذين أتموا مسيرة البناء والعطاء في أرض الخير والعطاء فهنيئا لنا وهنيئا لوطننا».