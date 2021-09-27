شكرا لقرائتكم خبر عن 500 هدية للأطفال في دارين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع فريق دارين التطوعي، 500 هدية على أطفال دارين، على مدى ثلاثة أيام متتالية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة، في بادرة وليلة جميلة تخللتها الأهازيج والأناشيد الوطنية للأطفال.

واشتملت الهدايا على مجموعة من الأعلام السعودية والبالونات والبروشرات، التي تحتوي على الهوية بالشعار الجديد لليوم الوطني «هي لنا دار»، والعديد من الهدايا، التي أسعدت قلوب الأطفال فرحًا بهذه المناسبة السعيدة.

وأقيمت المبادرة في مقر الفريق بدارين، وحظيت بحضور عدد كبير من الأطفال وأولياء أمورهم، الذين رحبوا بهذه الفكرة، التي أسعدت أبناءهم.