شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة «كشافة» وجناح «فنون ورسم» في احتفالية «تعليم الشرقية» باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. سامي العتيبي أن اليوم الوطني 91، مناسبة لاستذكار الأعمال الجليلة والتضحيات البطولية التي قدمها الملك المؤسس عبدالعزيز «طيب الله ثراه»، مستشعرين في الوقت نفسه هذه النعمة العظيمة التي نعيشها اليوم نعمة وحدة الكلمة والصف والتي قامت على أساس كلمة التوحيد التي تحملها راية بلادنا وجعلتها رمزا لها، وراية خفاقة نفخر بها.

رقي وازدهار

وقال د. العتيبي، خلال رعايته برنامج الاحتفاء باليوم الوطني، والذي نظمته الإدارة العامة للتعليم، أمس، وفقا للبروتوكولات الصحية المعمول بها: «مر على توحيد بلادنا 91 عاما من رفع راية التوحيد والحكم بالشريعة السمحاء، والخدمة للحرمين الشريفين، 91 عاما من الرقي والازدهار والتطور وتحقيق الأمن والأمان، وحفظا للوطن من كل يد غادرة أو حاقدة»، متابعا: «91 عاما والمملكة ماضية في بناء العقل والإنسان، 91 عاما والتعليم يحظى باهتمام كبير وأولوية عظمى جعلتنا ننافس على الصفوف المتقدمة سواء كانت تقنية أو فكرية أو اقتصادية».

أصدق التهاني

وأكمل: «بهذه المناسبة العزيزة يطيب لنا نحن أسرة التعليم بالمنطقة الشرقية أن نرفع أصدق التهاني إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى مقام سمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - وإلى سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان - حفظهما الله -، ولكافة الشعب السعودي الكريم والمقيمين على هذه الأرض الطيبة».

واختتم د. العتيبي، كلمته بتقديم الشكر الجزيل للداعم المستضيف «غرفة الشرقية» ولكافة اللجان العاملة في تنظيم الحفل على ما بذلوه من جهود في إنجاح هذا الحفل.

فقرات وأنشطة

وشهد الحفل حزمة من الفقرات والأنشطة كان في مقدمتها مسيرة للكشافة إضافة لمعرض مصاحب تنوعت أجنحته ما بين جناح للفنون والرسم وجناح يضم عدة مشاريع حقق فيها عدد من الطلبة الموهوبين قصب السبق محليا وعالميا، والتي شهدت وقوف مدير التعليم عليها، وصولا لفقرة حارة أجدادي، تلاها قصيدة شعرية «أنت العز والدار»، وفقرة مشروع وطن، إضافة لفقرة ملهمين، وصولا لتكريم غرفة الشرقية الداعم المستضيف للحفل والتي تسلمها رئيس الغرفة عبدالحكيم العمار.

جاء ذلك بحضور رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار، والمساعد للشؤون التعليمية د. عبدالرحمن الزهراني، والمساعد للشؤون المدرسية محمد شاطري، والمساعد للخدمات المساندة سعيد الزهراني، والمستشار التعليمي والإداري بتعليم المنطقة فهد الغفيلي، وسط مشاركة القيادات التعليمية والإدارية وعدد من كشافة وطلاب المدارس، وذلك بمقر غرفة الشرقية في إطار تفعيل الشراكة المجتمعية.