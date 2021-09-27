شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف مشارك في 20 فعالية وطنية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت بلدية محافظة القطيف برنامجها الاحتفالي باليوم الوطني السعودي الـ 91، في 6 مواقع مختلفة، شملت الواجهات البحرية والحدائق والميادين والشوارع، وتضمن برنامج الاحتفال أكثر من 20 فعالية شارك فيها المواطنون والمقيمون والزوار من خارج المحافظة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 1200 متطوع ومتطوعة، معبرين عن حبهم وانتمائهم لوطنهم وتجديدهم البيعة لقيادتهم الرشيدة «حفظها الله».

من جهته، قال رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني: شهد برنامج الاحتفال تفاعلا كبيرا من الحضور، وتوافدت أعداد كبيرة بلغت حوالي 100 ألف من السكان وزوار المحافظة برفقة أطفالهم وعائلاتهم وهم يتوشحون بأعلام الوطن والابتسامة تعلو مُحيّاهم، في تعبير صادق عن الفرح في وطن العز والفخر.

وأوضح أن الاحتفالية شهدت الكثير من الفعاليات، بدأت بمسيرة الدراجات النارية، والتي شارك فيها 1000 دراج حاملين شعارات وأعلام الوطن من مختلف سكان المملكة، وتفاعل معها الجمهور برفع الأعلام الوطنية في كل شوارع المسيرة، ومسيرة السيارات الكلاسيكية، وشارك فيها 80 سيارة، إضافةً إلى مسيرة اللنجات التي تحمل أعلام الوطن، التي انطلقت من فرضة القطيف حتى فرضة دارين، وسط فرحة وتفاعل السكان والزوار، بالإضافة إلى فعاليات العرض الوطني بقلعة تاروت، والعرض الوطني في أيقونة اليوم الوطني بحي الزهراء في الواجهة البحرية، والمتضمن العديد من البرامج والفعاليات لمختلف الأعمار، ومنها برنامج دار الفن للرسم الحر للكبار والأطفال ودار الثقافة، التي ضمت أعدادا كبيرة من الكتب الوطنية وتوزيع 1000 كتاب على الجمهور بمشاركة بسطة حسن، وإقامة المعرض الفني الوطني بمشاركة العديد من فناني المحافظة، كما تضمنت الاحتفالية تدشين أطول جدارية وطنية في شارع البيروني بطول 960 مترا ومسيرة الخيول العربية بصفوى، وتوزيع الهدايا و الأعلام الوطنية والعديد من الفقرات الإبداعية بممشى جاوان، واحتفالية مشاة سيهات الوطنية في كورنيش الغدير بسيهات، بالإضافة لبرامج متنوعة في حديقة الخزامى بعنك.