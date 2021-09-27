شكرا لقرائتكم خبر عن قصائد وأوبريتات في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، حفل إدارة تعليم حفر الباطن بمناسبة اليوم الوطني الـ 91، وتضمن الاحتفال كلمة لمدير التعليم، جدد خلالها باسمه، ونيابة عن المجتمع التعليمي بالمحافظة، العهد للوطن وقيادته «يحفظهم الله».

وقدم مجموعة من الطلاب والطالبات لوحات وطنية فنية تنوعت بين القصائد والأوبريتات، ثم تدشين المعرض الافتراضي التفاعلي لمنجزات النشاط الطلابي على مستوى المملكة خلال جائحة «كورونا».

بعد ذلك قدم طلاب حفر الباطن العرضة السعودية ليلقي بعدها سمو المحافظ كلمة رفع فيها التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة يوم الوطن مجددا الولاء والعهد لهم ومباركا لأهالي المحافظة بهذه المناسبة الغالية على كل مواطن ومقيم على ثرى هذه الأرض الطاهرة.

بعد ذلك اطلع سموه على عدد من الفعاليات المصاحبة أبرزها مرسم حر «وطنيات» من تنفيذ طلاب العوق السمعي من مدارس التربية الخاصة، وتدشين مبادرة تشجير المباني التعليمية، ليسدل الستار على تكريم الداعمين والفائزين بالمسابقات الطلابية الوطنية.