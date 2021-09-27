شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" تحتفل باليوم الوطني 91 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت دار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ «91»، بحضور رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير والمدير العام والرئيس التنفيذي ومنسوبي الدار من الإدارة والتحرير والمطابع، وبمشاركة عدد من المواهب المتخصصة في الرسم والعزف، الذين حرصوا على التعبير عن محبة الوطن والاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع عبر ما نثرته من إبداعات استمتع الجميع بحضورها في أجواء يملؤها الفرح وتنعم بالأمان.

وتأتي الاحتفالية امتدادًا لنهج دأبت عليه الدار في التفاعل مع مختلف المناسبات والاحتفالات الوطنية، ليس فقط من خلال الحرص على تغطيتها عبر صفحات وموقع الجريدة، بل وكذلك من خلال تهيئة مثل هذه المناسبات التي يحتفي من خلالها الزملاء من مختلف الأقسام ليعيش الجميع، المواطن والمقيم على حد سواء، فرحة الوطن وقيمة الحدث وشعور الانتماء.

آل مبارك: حكمة قيادة ورخاء وطن

عبر رئيس مجلس إدارة دار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر سعادة الأستاذ الوليد بن حمد آل مبارك عن فرحته الغامرة بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين، وما تم رصده من أجواء احتفل فيها أبناء وبنات الوطن من مختلف المناطق في مشهد يعكس ما تنعم به هذه البلاد من أمن وأمان وعزة ورخاء بفضل الله أولا ثم بفضل قيادتها الحكيمة التي تحرص على بذل كافة الجهود والتضحيات اللامحدودة في سبيل إرساء الأمن وتحقيق جودة الحياة ورغد العيش للمواطن السعودي، ولكل من يقيم على هذه الأرض المباركة، مضيفًا أن ما تعيشه المملكة العربية السعودية اليوم من نهضة حضارية غير مسبوقة وتفوق وريادة على مختلف الأصعدة، رغم ما يمر به العالم من تحديات اقتصادية بسبب جائحة كورونا المستجد، يوضح بجلاء الجهود المبذولة والتخطيط المدروس، لينعم الوطن باقتصاد قوي ومسيرة تنمية ماضية وفق رؤية 2030 نحو بلوغ الهدف المنشود، وبما يحقق مكانة المملكة الرائدة بين بقية دول العالم المتقدم، وهو امتداد لنهج راسخ في وطننا الحبيب منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود «طيب الله ثراه»، وحتى هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله».

الشدي: يوم المحبة والوفاء

عبر رئيس التحرير عمر بن عبدالرحمن الشدي، عن فرحته باليوم الوطني الـ 91 كونه يومًا يؤكد توحد القلوب في مشاعر متجانسة تنبض وفاءً وحبًّا للمملكة العربية السعودية، ويؤكد في ذات الوقت أن هذا الوطن بفضل قيادة الحكيمة وشعبه المخلص يمضي قدما في مسيرة النهضة والتقدم ويحقق الريادة والتفوق، مستشرفًا كل التحديات ومجتازًا كل العقبات في سبيل تحقيق طموحات ورؤية المستقبل.

الهديب: استدامة مسيرة العطاء

أكد المدير العام حسن الهديب أن اليوم الوطني الحادي والتسعين يمثل استدامة لمسيرة معهودة من الحب والتلاحم تنعم بها المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود «طيب الله ثراه»، وحتى هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله»، مضيفًا أن احتفال دار ”الخليج 365” للإعلام بهذه المناسبة يعكس حرص الدار على التفاعل بمختلف الأوجه مع المناسبات الوطنية؛ لتعزيز قيمها وترسيخها بأبهى حلة في ذاكرة منسوبيها.

الجاسر: يوم يعكس تاريخ الوطن

عبر الرئيس التنفيذي لدار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر نايف بن محمد الجاسر عن فرحته الغامرة بما شهده الوطن من أجواء احتفائية باليوم الـ 91، وهو أمر يمثل قيمة تاريخية ويعكس واقعًا مبهجًا ويبشر بمستقبل زاهر، كون هذه الاحتفالات كانت في معناها العميق تعبيرًا عن مشاعر أبناء وبنات المملكة العربية السعودية بمختلف شرائحهم وأعمارهم ومناطقهم، وهي مشاعر فخر واعتزاز ومحبة وولاء لوطن يحمل تاريخًا عريقًا في خدمة الإسلام والمسلمين وحاضرًا رائدًا في التطور الاقتصادي والتقني، وكذلك يغير بوصلة اهتمام العالم نحو اتجاهاته وآفاقه وهو يسير بخطى ثابتة، وبفضل حكمة وجهود وتضحيات قيادته الحكيمة، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

اللواء متقاعد عبدالله البوشي: التعبير عن الولاء للقيادة الحكيمة

أكد اللواء متقاعد عبدالله البوشي أن حرص دار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر على الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني، يعكس اهتمام إحدى المؤسسات الإعلامية العريقة في المملكة العربية السعودية والمنطقة الشرقية على وجه التحديد، مبينًا أن مثل هذه المظاهر تعزز روح الانتماء والاعتزاز وترسم ملامح البهجة على وجوه المواطنين والمقيمين، وتصنع فرصة لكي يعبر الجميع عن ولائه وحبه للقيادة الحكيمة وفخره واعتزازه بانتمائه إلى وطن عظيم يصنع بإنجازاته التاريخ ويرتقي بالحاضر ويقود دفة المستقبل.

عازف العود «الدوسري»: مناسبة غالية على الجميع

أعرب محمد الدوسري «عازف العود» الذي حرص على القدوم من محافظة الأحساء للمشاركة في مناسبة احتفال دار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر باليوم الوطني الـ 91، عن سعادته الغامرة بهذه الفرصة التي يشارك فيها صحيفة ”الخليج 365” بالاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، والتي تعتبر فرصة أخرى لكي يعبر المواطن عن محبته واعتزازه وولائه لهذا الوطن العزيز المعطاء على كل ما يقدمه من خير وبذل وتضحيات لأبنائه وكل من يقيم على أرضه المباركة.

الرسامة روان مهند: ثقافة عريقة وقيم راسخة

من جهتها عبرت روان مهند «رسامة من أبناء الجالية السودانية» المقيمة في المنطقة الشرقية، عن إعجابها بالتجهيزات والأجواء الاحتفالية التي نظمتها دار ”الخليج 365” للصحافة والنشر، وأبدت امتنانها لفرصة المشاركة في هذه المناسبة التي أتاحت لها فرصة الاحتفاء بوطنها الثاني المملكة العربية السعودية بتاريخه وثقافته العريقة والقيم الراسخة، والتي يكون في مثل هذه المناسبات فرصة لاستعراضها بصورة تشرح أبعادها لمن ينتمون إلى ثقافات أخرى، وتمنت المشاركة في مناسبات مماثلة مستقبلًا وأن تستمر أفراح المملكة.

آلاء الحبيب: دوام مسيرة العطاء والتميز

عبرت الرسامة آلاء الحبيب عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني التي نظمتها دار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر، مشيرة إلى أن اليوم الوطني مناسبة تمثل حب الوطن والاحتفاء بما ينعم فيه الجميع من الأمن والرخاء، وأن ما تشارك به اليوم من رسوم هو للتعبير عن هذه المشاعر، متمنية دوام مسيرة العطاء والتميز في المملكة إجمالًا، ودار ”الخليج 365” على وجه التحديد.

رؤية السنان: فخر واعتزاز

قالت الفنانة التشكيلية رؤية السنان إن اليوم الوطني مناسبة مناسبة لكي يعبر فيها المواطن عن مشاعر المحبة والفخر والاعتزاز لانتمائه للوطن العظيم المملكة العربية السعودية.

وعبرت عن سعادتها الغامرة بفرصة مشاركتها في فعاليات دار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين، وامتنانها لهذه الفرصة التي أتاحت لها مشاركة هذه المشاعر، ومتمنية للوطن دوام الأمن والرخاء وللجميع التوفيق والسداد.

منيرة الحارثي: مكانة وريادة مستحقة

عبرت الرسامة منيرة الحارثي عن مشاعر الفخر بالانتماء للوطن، مشيرة إلى أن اليوم الوطني الـ 91 يأتي ليعزز مجموعة من المشاعر التي تمتزج بين الفخر والمحبة والولاء والاعتزاز لوطن بذل كل التضحيات الممكنة وعبر تاريخه العريق، في سبيل تحقيق الريادة المستحقة لمكانته والرخاء والعزة لأهله، متمنية دوام الأمن والأمان وأن تدوم أفراح الوطن.

الخطاط «عبدالغانم»: مشاعره يصعب وصفها

أشار الخطاط أشرف عبدالغانم إلى فرحته الغامرة بما رصده خلال احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الحادي والتسعين، مؤكدًا أن مشاعره يصعب وصفها وعزة وكرامة بانتماء لوطن عظيم، مشيرًا إلى أنه ممتن لوجوده ضمن المشاركين في فقرات الحفل الذي نظمته دار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر، احتفاءً باليوم الوطني الـ«91»، فهي فرصة للتعبير عن المشاعر ومشاركة الآخرين في فرحة هذا اليوم الغالي على كل مواطن في هذه الأرض المباركة.