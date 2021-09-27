شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 11839 حاوية نظافة وصيانة 3168 عمود إنارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس وإنجازات عدد من البلديات لخطة المعالجة، خلال الفترة الماضية، ضمن خطة الأمانة للربع الثالث لعام 2021م، والتي تهدف إلى ضمان معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المنطقة.

وشدد خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء البلديات والإدارات المعنية بالأمانة، أمس، بمقر الأمانة، على ضرورة متابعة كافة البلاغات وما يُرصد من ملاحظات ضمن الخطة، وتسخير كافة الإمكانيات لمعالجة جميع مظاهر التشوه مع التركيز على العناصر الرئيسية، في معالجة التشوهات البصرية، وتطبيق معايير الجودة في كافة أعمال المعالجة.

وقدم وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، خلال الاجتماع، شرحًا عن مؤشرات قياس لغرفة عمليات معالجة التشوه البصري، في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، للفترة الزمنية الماضية من الربع الثالث لهذا العام، والتي تضمّنت معالجة 11839 حاوية نظافة، ومعالجة تشوهات 104659 مترًا مربعًا من الأرصفة، وكذلك معالجة 17556 من حواجز الحفريات، ومعالجة 135688 مترًا مربعًا من حفر الشوارع، ورفع 2568 سيارة تالفة، إضافة إلى رفع 440148 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، وصيانة 3168 عمود إنارة، ومعالجة وطلاء 24023 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة، وكذلك معالجة 904540 مترًا طوليًّا من دهان بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية.

عقِب ذلك، استعرضت البلديات خططها وإنجازاتها في معالجة التشوهات البصرية للفترة الماضية، واطّلع م. الجبير على عرض خطة معالجة التشوه البصري لبلدية جوف بني هاجر، وبلدية عريعرة، وبلدية مليجة، وبلدية عين دار، والتي اشتملت على إزالة مخلفات البناء والهدم، ومعالجة الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة السيارات التالفة، بالإضافة لمعالجة وضع الحاويات، ودهان البردورات للأرصفة والخطوط الأرضية، وإزالة وتحسين مظهر حواجز الحفريات، ومعالجة حفر الشوارع والتشققات، وصيانة أعمدة الإنارة، وإصلاح الانترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة.