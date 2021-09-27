شكرا لقرائتكم خبر عن 9 آلاف جولة رقابية تكشف 493 مخالفة «صحية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 14 منشأة مخالفة، وحررت 493 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس « كورونا »، وتطبيق «توكلنا»، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية والتعليمات، وذلك خلال 9253 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نفذتها الأمانة خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت الأمانة استمرار تكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكل مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.

وقالت الأمانة إنها تلقت عبر مركز «940»، خلال الأسبوع الماضي، 3203 بلاغا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وكذلك المخالفات البلدية، داعيةً إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز «940» لمعالجتها.