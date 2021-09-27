شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مواقع مخالفة في «صناعية دلة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارتا الرقابة والكراج، التابعتان لبلدية غرب الدمام، عددًا من المواقع المخالفة لاشتراطات البلدية في صناعية دلة؛ لمخالفتهم اشتراطات البلدية، مع التوضيح لأصحاب المنشآت الطرق النظامية للاستثمار في المناطق الصناعية.

من ناحيتها، واصلت إدارة صحة البيئة، جولاتها على صوالين الحلاقة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والامتثال للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس «كورونا»، ورصدت عدة مخالفات، أهمها استخدام أمواس متعددة الاستخدام، واستخدام مادة الشمع، وذلك ضمن مبادرة «امتثالك أمانة».

فيما كثفت إدارة الرقابة والنظافة أعمال مسح الأراضي الفضاء داخل الأحياء السكنية، والإشراف على رفع الأنقاض مجهولة المصدر، ضمن مبادرة «أنسنة المدن».