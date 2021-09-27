شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شقة سكنية تستخدم كـ«مخبز».. وإغلاق 16 محلا بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت بلدية محافظة الجبيل العديد من المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية، منها شقة سكنية تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، اتخذتها عمالة مخالفة مقرا لصنع الخبز، وذلك خلال جولاتها الميدانية الرقابية على المحال التجارية، وتواصل البلدية جولاتها للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات، وذلك ضمن جهودها للحرص على الصحة العامة.

وأكد رئيس بلدية الجبيل، م. نايف الدويش، أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية في حق المخالف، موضحا أن الجولات الميدانية القائمة بالتعاون مع لجنة إسكان العمالة المكونة من الشرطة، ووزارة التجارة، ووزارة الصحة، ومكتب العمل، استهدفت جميع أحياء المحافظة ومتابعة الشركات وسكن العمالة والمطاعم في الطرق وداخل الأحياء.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن إغلاق 16 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية، وأن البلدية ممثلة بقسم صحة البيئة عمدت إلى تخصيص برامج مستمرة لتنفيذ الحملات المكثفة للمتابعة التصحيحية لإعادة تأهيل وهيكلة المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، والتأكيد على التزامها بتطبيق الأنظمة البلدية المتعلقة بممارسة هذه الأنشطة.

وشدد الدويش على أهمية دور المواطن الرقابي وتعاونه مع البلدية في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات لمحال الصحة العامة، وذلك عبر مركز البلاغات «940».