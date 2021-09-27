شكرا لقرائتكم خبر عن عين دار.. رفع مستوى السلامة المرورية بطريق «الملك عبدالله» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت بلدية عين دار، من أعمالها الخاصة بمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وإزالة جميع التشوهات البصرية بجميع أشكالها، وأنهت أعمال تطوير وتحسين ورفع مستوى السلامة المرورية بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وأوضح رئيس بلدية عين دار م. بادي القحطاني، أن بلدية عين دار تعمل على تحسين المشهد الحضري، وذلك ضمن مبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانة المنطقة الشرقية، للارتقاء بجودة الحياة والخدمات البلدية المقدمة.