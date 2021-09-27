شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة ومفهوم التكافل بمجمعات الظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت جمعية أصدقاء البيئة، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، في التوعية والتعريف بحملة «الشرقية نظيفة»، تحت شعار «شيل كيستك ونظف ديرتك»، وذلك في أحد المجمعات التجارية بالظهران، بهدف التشجيع على المشاركة في تنظيف الأماكن العامة، والاهتمام بالبيئة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

وذكرت المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء البيئة هنوف العامر أن «حملة الشرقية نظيفة» هي إحدى حملات برنامج «إماطة»، وتستهدف تعزيز ثقافة الاهتمام بالنظافة، والمحافظة على البيئة بتغيير النمط السائد في الاتكالية في مجال النظافة على شركات النظافة، وعدم الاعتماد على الغير في استمرار المحافظة على نظافة المكان، والمساهمة في رفع ثقافة التطوع في أوساط المجتمع، وتعزيز مفهوم التكافل بين الأفراد، مشيرة إلى تعزيز روح المواطنة من خلال المسؤولية المجتمعية.

وأكدت حرص جمعية أصدقاء البيئة على تفعيل شعار هذا العام لليوم الوطني «هي لنا دار ونحن لها عمار»، بتوعية زوار المجمع بأهمية المحافظة على نظافة البيئة بشتى أنواعها وتحفيزهم وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في أعمال إعادة تدوير المواد القابلة لذلك، وتعريفهم برؤية وبرامج وأنشطة الجمعية المهتمة بالاستدامة البيئية، التي هي من رؤية المملكة 2030. ومن جهتها، أشارت أمانة المنطقة الشرقية إلى أن مركز الإبداع البلدي يشارك المجتمع بالأفكار الإبداعية للقطاع البلدي تحت عنوان «قدم فكرتك لوطنك»، وذلك خلال إجازة نهاية الأسبوع، ضمن البرامج والحملات التوعوية بعدد من الفعاليات، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام في عدة مواقع بالمراكز «المولات» التجارية.

وشارك المركز عن طريق لوحات إرشادية متنوعة تحت عنوان «قدم فكرتك لوطنك»، من خلال «باركود» مخصص يمكن من خلاله المشاركة بتسجيل الأفكار الإبداعية للقطاع البلدي، بالإضافة إلى تخصيص «باركود» آخر للراغبين في التطوع ضمن برامج المركز التوعوي، التي من أبرزها حملة الشرقية نظيفة كما خصصت «الباوثات» في وسط «المولات» تقدم من خلالها التوعية وعرض الفرص التطوعية، التي يتولاها شباب من المتطوعين للتعريف بها.

يذكر أن آلية «الباركود» الذي أطلقه مركز الإبداع البلدي وشارك به خلال عمله التوعوي للدخول على بنك الأفكار المخصص بالمركز لتتم المشاركة من خلاله بتقديم أفكار إبداعية في حين يتيح «الباركود» الآخر الفرص التطوعية للدخول بالحملات المستمرة، التي يقودها المركز ويطلقها على مدار العام.