شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة شاملة لمحاور وطرق بقيق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة بقيق، في الفترة الماضية، أعمال صيانة مكثفة على عدة محاور وطرق رئيسية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها البلدية في المحافظة، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق م. فارس آل عريج، أنه تم تنفيذ أعمال كشط وإعادة سفلتة في طريق الملك عبدالعزيز بطول 2000 متر طولي، كما تمت صيانة أعمدة الإنارة الجمالية وإعادة طلائها، كما تمت صيانة الأحواض الزراعية وتشذيب الأشجار على امتداد الطريق بأطوال إجماليه تقدر بـ24608 أمتار طولية، هذا بالإضافة إلى زراعة أكثر من 5000 زهرة وجارٍ العمل لاستكمال أعمال صيانة الأحواض الزراعية وإعادة زراعتها.

وأشار إلى أن البلدية رفعت وأزالت 8780 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، وعالجت 161 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة على الجدران، وأكثر من 357 حاوية نظافة، مؤكدًا استمرار العمل لمعالجة جميع الحاويات.

وشملت أعمال الصيانة معالجة دهان بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية بأطوال 17000 متر طولي، بالإضافة إلى معالجة حفر الشوارع والتشققات بمساحة 14809 أمتار مربعة، وجارٍ العمل لاستكمال ما تم رصده.

وقال م. آل عريج: إن جميع أعمال الصيانة تسير في وتيرة متسارعة وفق مخطط مجدول لتشمل جميع الطرق والمحاور الرئيسية، وإن جميع إدارات البلدية تعمل ضمن فريق كامل لضمان سير أعمال الصيانة والتحسين على أكمل وجه.

وأكد أن جميع كوادر البلدية تواصل جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري في محافظة بقيق والهجر التابعة لها، وأن البلدية حريصة كل الحرص على تنفيذ برنامج تحسين المشهد الحضري والعمل على أنسنة المدن، وبرنامج «جودة الحياة»، كما أشار إلى تكثيف أعمال المراقبين الميدانيين للعمل على رصد المخالفات بصورة مستمرة وعلى مدار اليوم لمعالجتها أولا بأول.