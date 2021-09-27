، "الأرصاد" ينبِّه الشرقية ونجران: عوالق ترابية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ونجران.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد عوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء وبقيق والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة نجران استمرار رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الاثنين.
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 01:29 AM
تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثالثة صباحًا"الأرصاد" ينبِّه الشرقية ونجران: عوالق ترابية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ونجران.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد عوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء وبقيق والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة نجران استمرار رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الاثنين.
، "الأرصاد" ينبِّه الشرقية ونجران: عوالق ترابية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" ينبِّه الشرقية ونجران: عوالق ترابية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.