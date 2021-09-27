محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت الفحوص الطبية تعرض مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "علي آل بليهي" لإصابة في العضلة الخلفية؛ وذلك خلال مجريات لقاء الفريق الماضي أمام الشباب ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جولة (هي لنا دار).

ميدانيًا واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأحد تحضيراته؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه "الحزم" الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الهلال : إصابة "البليهي" في العضلة الخلفية .. وتطبيقات تكتيكية تجهز الفريق للحزم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-26 أوضحت الفحوص الطبية تعرض مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "علي آل بليهي" لإصابة في العضلة الخلفية؛ وذلك خلال مجريات لقاء الفريق الماضي أمام الشباب ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جولة (هي لنا دار).

ميدانيًا واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأحد تحضيراته؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه "الحزم" الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. 26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443 11:45 PM أوضحت الفحوص الطبية تعرض مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "علي آل بليهي" لإصابة في العضلة الخلفية؛ وذلك خلال مجريات لقاء الفريق الماضي أمام الشباب ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جولة (هي لنا دار).

ميدانيًا واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأحد تحضيراته؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه "الحزم" الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ، الهلال : إصابة "البليهي" في العضلة الخلفية .. وتطبيقات تكتيكية تجهز الفريق للحزم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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