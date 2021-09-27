، الأرسنال يحسم ديربي لندن ويعقد من أوضاع جاره توتنهام ،

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محمد بن مسعود - الدمام - حقق فريق أرسنال انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما فاز على ضيفه توتنهام 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة من المسابقة، والتي شهدت أيضًا فوز وولفرهامبتون على ساوثهامبتون 1 - صفر.
وسجل أهداف أرسنال: إيميل سميث روي، وبيير إيمريك أوباميانج، وبوكايو ساكا، في الدقائق: 12 و27 و34، فيما سجل هدف توتنهام هيونغ مين سون في الدقيقة 79.
ورفع أرسنال رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر، متفوقًا على توتنهام الذي توقف رصيده عند عشر نقاط في المركز الحادي عشر.
وهذا هو الانتصار الثالث على التوالي لأرسنال بعد خسارته في أول ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم، فيما أصبحت هذه هي الخسارة الثالثة على التوالي لتوتنهام في الدوري بعدما فاز بأول ثلاث مباريات.
وفي المباراة الثانية انتزع وولفرهامبتون فوزًا صعبًا على مضيفه ساوثهامبتون 1 - صفر. ويدين وولفرهامبتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه راؤول خيمينز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61. ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند أربع نقاط في المركز السادس عشر.
الأرسنال يحسم ديربي لندن ويعقد من أوضاع جاره توتنهامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-26
حقق فريق أرسنال انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما فاز على ضيفه توتنهام 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة من المسابقة، والتي شهدت أيضًا فوز وولفرهامبتون على ساوثهامبتون 1 - صفر.
وسجل أهداف أرسنال: إيميل سميث روي، وبيير إيمريك أوباميانج، وبوكايو ساكا، في الدقائق: 12 و27 و34، فيما سجل هدف توتنهام هيونغ مين سون في الدقيقة 79.
ورفع أرسنال رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر، متفوقًا على توتنهام الذي توقف رصيده عند عشر نقاط في المركز الحادي عشر.
وهذا هو الانتصار الثالث على التوالي لأرسنال بعد خسارته في أول ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم، فيما أصبحت هذه هي الخسارة الثالثة على التوالي لتوتنهام في الدوري بعدما فاز بأول ثلاث مباريات.
وفي المباراة الثانية انتزع وولفرهامبتون فوزًا صعبًا على مضيفه ساوثهامبتون 1 - صفر. ويدين وولفرهامبتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه راؤول خيمينز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61. ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند أربع نقاط في المركز السادس عشر.
26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
10:08 PM
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
01:14 AM
حقق فريق أرسنال انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما فاز على ضيفه توتنهام 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة من المسابقة، والتي شهدت أيضًا فوز وولفرهامبتون على ساوثهامبتون 1 - صفر.
وسجل أهداف أرسنال: إيميل سميث روي، وبيير إيمريك أوباميانج، وبوكايو ساكا، في الدقائق: 12 و27 و34، فيما سجل هدف توتنهام هيونغ مين سون في الدقيقة 79.
ورفع أرسنال رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر، متفوقًا على توتنهام الذي توقف رصيده عند عشر نقاط في المركز الحادي عشر.
وهذا هو الانتصار الثالث على التوالي لأرسنال بعد خسارته في أول ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم، فيما أصبحت هذه هي الخسارة الثالثة على التوالي لتوتنهام في الدوري بعدما فاز بأول ثلاث مباريات.
وفي المباراة الثانية انتزع وولفرهامبتون فوزًا صعبًا على مضيفه ساوثهامبتون 1 - صفر. ويدين وولفرهامبتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه راؤول خيمينز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61. ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند أربع نقاط في المركز السادس عشر.
، الأرسنال يحسم ديربي لندن ويعقد من أوضاع جاره توتنهام ،
المصدر : الخليج 365
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