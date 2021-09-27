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محمد بن مسعود - الدمام - عقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد بن عائض النفيعي، اجتماعًا بالجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبيل بداية الحصة التدريبية مساء اليوم، طالبهم من خلاله بنسيان تبعات اللقاءات السابقة والاستعداد الأمثل للمباريات المقبلة والعودة لطريق الانتصارات من جديد.
كما جدد رئيس النادي خلال الاجتماع، ثقته في عناصر الفريق وقدرتهم على تحقيق الانتصارات المتتالية خلال المرحلة المهمة المقبلة، مشددًا على حرص إدارة النادي على دعم الفريق وتوفير الأجواء المناسبة لدعم مسيرته هذا الموسم وإسعاد جماهيره الكبيرة.
النفيعي يطالب لاعبي الأهلي بالعودة لطريق الانتصاراتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-26
عقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد بن عائض النفيعي، اجتماعًا بالجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبيل بداية الحصة التدريبية مساء اليوم، طالبهم من خلاله بنسيان تبعات اللقاءات السابقة والاستعداد الأمثل للمباريات المقبلة والعودة لطريق الانتصارات من جديد.
كما جدد رئيس النادي خلال الاجتماع، ثقته في عناصر الفريق وقدرتهم على تحقيق الانتصارات المتتالية خلال المرحلة المهمة المقبلة، مشددًا على حرص إدارة النادي على دعم الفريق وتوفير الأجواء المناسبة لدعم مسيرته هذا الموسم وإسعاد جماهيره الكبيرة.
26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
10:06 PM
عقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد بن عائض النفيعي، اجتماعًا بالجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبيل بداية الحصة التدريبية مساء اليوم، طالبهم من خلاله بنسيان تبعات اللقاءات السابقة والاستعداد الأمثل للمباريات المقبلة والعودة لطريق الانتصارات من جديد.
كما جدد رئيس النادي خلال الاجتماع، ثقته في عناصر الفريق وقدرتهم على تحقيق الانتصارات المتتالية خلال المرحلة المهمة المقبلة، مشددًا على حرص إدارة النادي على دعم الفريق وتوفير الأجواء المناسبة لدعم مسيرته هذا الموسم وإسعاد جماهيره الكبيرة.
، النفيعي يطالب لاعبي الأهلي بالعودة لطريق الانتصارات ،
المصدر : الخليج 365
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