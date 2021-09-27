الارشيف / اخبار السعوديه

الاتفاق يستأنف تدريباته في الراكة .. تأهبًا لملاقاة الفتح

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

محمد بن مسعود - الدمام - عقب الخسارة من الطائي

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، قبل أن يحتضن مواجهة فارس الدهناء مع الفتح يوم الخميس المقبل.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة من خلال 4 مجموعات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

يُذكر أن الاتفاق يستعد لمواجهة الفتح ضمن منافسات الجولة الـ7 لدوري كأس الأمير للمحترفين.

الاتفاق يستأنف تدريباته في الراكة .. تأهبًا لملاقاة الفتح

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-26

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، قبل أن يحتضن مواجهة فارس الدهناء مع الفتح يوم الخميس المقبل.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة من خلال 4 مجموعات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

يُذكر أن الاتفاق يستعد لمواجهة الفتح ضمن منافسات الجولة الـ7 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443

09:40 PM

عقب الخسارة من الطائي

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، قبل أن يحتضن مواجهة فارس الدهناء مع الفتح يوم الخميس المقبل.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة من خلال 4 مجموعات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

يُذكر أن الاتفاق يستعد لمواجهة الفتح ضمن منافسات الجولة الـ7 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

9c5956afd0.jpg

، الاتفاق يستأنف تدريباته في الراكة .. تأهبًا لملاقاة الفتح ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق يستأنف تدريباته في الراكة .. تأهبًا لملاقاة الفتح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا