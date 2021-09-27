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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أشعة الرنين المغناطيسي، التي أجريت للاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، اليوم الأحد، عن إصابته بقطع جزئي في الرباط الأمامي والجانبي، حسب ما أعلن اللاعب عبر حسابه الشخصي في «سناب شات».
وأشار كادش الذي تعرض إلى الإصابة في مباراة فريقه التي خسرها أمام الرائد 3-5 ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى حاجته إلى تدخل جراحي، وبرنامج تأهيلي.
قطع في الرباط يغيب " كادش " التعاون عن الملاعبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-26
أكدت أشعة الرنين المغناطيسي، التي أجريت للاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، اليوم الأحد، عن إصابته بقطع جزئي في الرباط الأمامي والجانبي، حسب ما أعلن اللاعب عبر حسابه الشخصي في «سناب شات».
وأشار كادش الذي تعرض إلى الإصابة في مباراة فريقه التي خسرها أمام الرائد 3-5 ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى حاجته إلى تدخل جراحي، وبرنامج تأهيلي.
26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
09:23 PM
أكدت أشعة الرنين المغناطيسي، التي أجريت للاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، اليوم الأحد، عن إصابته بقطع جزئي في الرباط الأمامي والجانبي، حسب ما أعلن اللاعب عبر حسابه الشخصي في «سناب شات».
وأشار كادش الذي تعرض إلى الإصابة في مباراة فريقه التي خسرها أمام الرائد 3-5 ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى حاجته إلى تدخل جراحي، وبرنامج تأهيلي.
، قطع في الرباط يغيب " كادش " التعاون عن الملاعب ،
المصدر : الخليج 365
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