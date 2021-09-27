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نجح فريق برشلونة في العودة لطريق الانتصارات، بعدما حقق فوزاً كبيراً على نظيره ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".
وسجل ثلاثية برشلونة كل من ديباي في الدقيقة 7، ولوك دي يونج في الدقيقة 14، وأنسو فاتي في الدقيقة (90+1).
بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.
برشلونة يضرب ليفانتي بثلاثية.. ويقفز للمركز الخامسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-26
نجح فريق برشلونة في العودة لطريق الانتصارات، بعدما حقق فوزاً كبيراً على نظيره ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".
وسجل ثلاثية برشلونة كل من ديباي في الدقيقة 7، ولوك دي يونج في الدقيقة 14، وأنسو فاتي في الدقيقة (90+1).
بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.
26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
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27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
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"فاتي" يسجل مرتدياً الرقم 10
نجح فريق برشلونة في العودة لطريق الانتصارات، بعدما حقق فوزاً كبيراً على نظيره ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".
وسجل ثلاثية برشلونة كل من ديباي في الدقيقة 7، ولوك دي يونج في الدقيقة 14، وأنسو فاتي في الدقيقة (90+1).
بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.
، برشلونة يضرب ليفانتي بثلاثية.. ويقفز للمركز الخامس ،
المصدر : الخليج 365
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