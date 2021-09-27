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برشلونة يضرب ليفانتي بثلاثية.. ويقفز للمركز الخامس

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محمد بن مسعود - الدمام - "فاتي" يسجل مرتدياً الرقم 10

نجح فريق في العودة لطريق الانتصارات، بعدما حقق فوزاً كبيراً على نظيره ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، في الجولة السابعة من لكرة القدم "الليجا".

وسجل ثلاثية برشلونة كل من ديباي في الدقيقة 7، ولوك دي يونج في الدقيقة 14، وأنسو فاتي في الدقيقة (90+1).

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

برشلونة يضرب ليفانتي بثلاثية.. ويقفز للمركز الخامس

برشلونة يضرب ليفانتي بثلاثية.. ويقفز للمركز الخامس

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-26

نجح فريق برشلونة في العودة لطريق الانتصارات، بعدما حقق فوزاً كبيراً على نظيره ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وسجل ثلاثية برشلونة كل من ديباي في الدقيقة 7، ولوك دي يونج في الدقيقة 14، وأنسو فاتي في الدقيقة (90+1).

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443

08:44 PM

اخر تعديل

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443

01:36 AM

"فاتي" يسجل مرتدياً الرقم 10

نجح فريق برشلونة في العودة لطريق الانتصارات، بعدما حقق فوزاً كبيراً على نظيره ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وسجل ثلاثية برشلونة كل من ديباي في الدقيقة 7، ولوك دي يونج في الدقيقة 14، وأنسو فاتي في الدقيقة (90+1).

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

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، برشلونة يضرب ليفانتي بثلاثية.. ويقفز للمركز الخامس ،
المصدر : الخليج 365

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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