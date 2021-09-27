«إبراهيم القحطاني».. قصة مواطن تبرع بالدم 110 مرات دون مقابل

الرياض - محمد عبدالله - روى المواطن إبراهيم القحطاني، قصة تبرعه بالدم 110 مرات بدون أي مقابل على مدار 27 عامًا لخدمة المرضى في مستشفى القطيف المركزي.

وقال خلال لقائه في برنامج «ياهلا» على قناة روتانا خليجية، إن بداية تبرعه بالـدم كانت في سبتمبر 1994، عندما طلب شخص بأحد مساجد رأس تنورة من الموجودين بالمسجد التبرع لابنته بالـدم بشكل أسبوعي، مرجعًا ذلك بأنها قد تفارق الحياة حال لم تجد متبرعًا بالدم.

وأضاف «القحطاني»، أن الأطباء أوصوه بالتوقف عن التبرع بدمه، خاصة أنه اقترب من عمر الـ60 عامًا، مشيرًا إلى آخر تبرع له كان الشهر الماضي.

وذكر أنه لا يتبرع بدمه إلا لمستشفى القطيف المركزي، والذي يخدم مسافة تصل إلى 700 كيلومتر من حفر الباطن وحتى الأحساء، مشيرًا إلى أن أمراض الدم الوراثية منتشرة في القطيف، الأمر الذي يجعل أهلها في حاجة مستمرة للدم.

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