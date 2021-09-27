أكاديمي: صاحب الصنعة الصعبة يجني أضعاف أقرانه.. وهذا هو السر

الرياض - محمد عبدالله - وجه د. عبدالرحمن الخميري ‏‏‏‏أستاذ الهيدروليكا في هندسة جامعة القصيم نصيحة ضمنية للشباب المقبل على سوق العمل، وصولا إلى النجاح في الحياة بصفة عامة.

وقال الخميري، في تغريدات عبر "تويتر": "لكل صنعة جديدة يدخلها الإنسان ما يعرف بـ"منحنى التعلم"، وهي مرحلة المحاولة والأخطاء والتعلم منها حتى الإتقان"، مضيفًا أنه كلما كان منحنى التعلم صعبًا للكثير من الناس لهذه الصنعة، كلما كان العائد أكبر بعد الإتقان.

وضرب الخميري مثالاً على ذلك بإنزال البطيخ من السيارات في سوق الخضار مثلا، موضحا "هنا منحنى التعلم 5 دقائق، لذلك فالعائد من هذه الصنعة لا يذكر! على الجانب الآخر مثلًا صيانة شبكات الحاسب المعقدة والمضاربة بأسواق المال منحنى التعلم فيها طويل وشاق ولذا العائد لمن ينجح فيها ممتاز".

وتابع أن الكثير من الفشل يحدث للناس خلال فترة هذا المنحنى، يقصد بذلك منحنى التعلم والإتقان، موضحا أن الفشل هو لعدم الصبر أو لعدم الإلمام بالمدة اللازمة للإتقان.

ونصح الخميري الشباب بالصبر على التعلم وإتقان ما يتم تعلمه بقوله: "بعد الإتقان، صاحب الصنعة الصعبة يجني أضعاف أقرانه وبنفس المجهود، بل وغالبًا بمجهود أقل.. وكل ميسر لما خلق له!".

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