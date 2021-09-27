فقد بصره بشظايا مقذوف الحوثي..  إجراء عملية زراعة قرنية ليمني بجيزان

الرياض - محمد عبدالله - وقال مصطفى واصلي، استشاري أول جرحة العيون وجراحات القرنية الدقيقة، أنه بعد متابعة الحالة تم الاتفاق على ضرورة تغيير القرنية وتم التواصل مع بنوك القرنية في الولايات المتحدة الأمريكية وتوفيرها في اسرع وقت.

ومن جانبه أعرب المريض عن سعادته لتحرك القيادة الرشيدة في المملكة وسرعة الاستجابة من قبل المملكة وحرصهم على توفير الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضح أنه تمت إصابته أثناء معركته ضمن قوات الجيش اليمني في مواجهة ميليشيا الحوثي.

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