بالفيديو: لصان بأحد المناطق يسرقان خروفًا من عامل.. حاولا دهسه بالسيارة

الرياض - محمد عبدالله - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة محاولة سرقة خروف من أحد العمال؛ حيث حاول اللصان سرقته بعدما وضعه العامل في صندوق المركبة، وذلك في أحد مناطق المملكة.

وظهرا اللصان في مقطع الفيديو، وهما يستعدا لسرقة الخروف من العامل، الذي وضعه في صندوق المركبة، إذ ركبا اللصان المركبة وانطلقا وحاولا دهس العامل أثناء ملاحقتهما.

وأعرب المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تصرف اللصوص، مطالبين بإنزال عقوبة كبيرة عليهما، كما أعربوا عن تعاطفهم مع العامل الذي كاد أن يموت خلال محاولة إيقافهما.

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