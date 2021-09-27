«الأرصاد» عن طقس الإثنين: سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في تقريره لطقس الإثنين استمرار تأثير الرياح النشطة المصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

ووفق ما ذكر الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للأرصاد، فإنه يستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الأوسط، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما عن حالة الخليج العربي، فقال «الأرصاد» إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

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