محمد الفلاح - الإمارات تدين استهداف الحوثي للسعودية: يقوض أمن المنطقة

الأحد 26 سبتمبر 2021

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي، استهداف السعودية بطائرة بدون طيار مفخخة اعترضتها قوات التحالف.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد، أن استمرار الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية" وام" حثت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

ونوهت الخارجية الإماراتية إلى أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد البيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.