محمد بن مسعود - الدمام - 27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 12:23 AM "الثبيتي" يحتفل بزفاف ابنه "فلاح" بالرياض "الثبيتي" يحتفل بزفاف ابنه "فلاح" بالرياض احتفل الزميل الإعلامي سعدون بن هزاع الثبيتي بزواج ابنه فلاح في أحد منتجعات العاصمة الرياض، بحضور جمع من الأهل والأقارب والأصدقاء. الكلمات المفتاحية ، "الثبيتي" يحتفل بزفاف ابنه "فلاح" بالرياض ،

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