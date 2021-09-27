- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
احتفل مكتب التعليم الأهلي بجدة بيوم الوطن الـ (٩١) بمقر المكتب صباح هذا اليوم، حيث ألقى مدير المكتب الدكتور عائض بن عويض السلمي هنأ فيها القيادة الرشيدة بيوم الوطن المجيد وما تحقّق من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات سائلاً الله أن يُديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله.
واشتملت فقرات الحفل على قصائد شعرية وعروض مرئية مختلفة قدمها بعض طلاب المدارس الأهلية، حيث أشرف على برنامج الحفل الخطابي مساعد مدير المكتب عبدالله باناعمة.
فيما أقام قسم البنات حفلاً مُماثلاً أشرفت عليه مساعدة مدير المكتب علوية الأحمري، وتضمّن العديد من الفقرات والكلمات الخطابية المنوعة والمسابقات وبعض المشاعر الوطنية بهذه المناسبة.
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 12:19 AM
"السلمي" هنأ القيادة الرشيدة بما تحقّق من إنجازات كبيرة"التعليم الأهلي" بجدة يحتفل باليوم الوطني بعروض مرئية قصائد شعرية
احتفل مكتب التعليم الأهلي بجدة بيوم الوطن الـ (٩١) بمقر المكتب صباح هذا اليوم، حيث ألقى مدير المكتب الدكتور عائض بن عويض السلمي هنأ فيها القيادة الرشيدة بيوم الوطن المجيد وما تحقّق من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات سائلاً الله أن يُديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله.
واشتملت فقرات الحفل على قصائد شعرية وعروض مرئية مختلفة قدمها بعض طلاب المدارس الأهلية، حيث أشرف على برنامج الحفل الخطابي مساعد مدير المكتب عبدالله باناعمة.
فيما أقام قسم البنات حفلاً مُماثلاً أشرفت عليه مساعدة مدير المكتب علوية الأحمري، وتضمّن العديد من الفقرات والكلمات الخطابية المنوعة والمسابقات وبعض المشاعر الوطنية بهذه المناسبة.
، "التعليم الأهلي" بجدة يحتفل باليوم الوطني بعروض مرئية قصائد شعرية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم الأهلي" بجدة يحتفل باليوم الوطني بعروض مرئية قصائد شعرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.