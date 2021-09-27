- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
لقي شخصان مصرعهما اليوم الأحد في حادثَيْ سير في موقعَيْن مختلفَيْن بمنطقة الباحة؛ وباشرت فِرق الدفاع المدني والمرور وإسعاف الهلال الأحمر الحادثَيْن.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادثَيْ تصادم وانقلاب ظُهر اليوم الأحد.
وأضاف: كان وقت تلقي بلاغ الحادث الأول في تمام الساعة الـ11:54 قبل ظهر اليوم بموقع (المخواة - الطريق الدائري)، وتم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليها.
وتابع: ورد بلاغ حادث تصادم بالباحة في تمام الساعة الـ12:10 ظهر اليوم؛ وتم توجيه فرقة إسعافية لموقع الحادث بموقع (العقيق - طريق ليف القديم)، وعند وصول الفرقة والكشف على الحالة اتضح أنها قد فارقت، سائلاً الله الرحمة والمغفرة للمتوفيَيْن.
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 12:17 AM
فِرَق الدفاع المدني والمرور وإسعاف الهلال الأحمر باشرت الحادثَيْنمصرع شخصَيْن في حادثَيْ تصادم وانقلاب منفصلَيْن بمنطقة الباحة
لقي شخصان مصرعهما اليوم الأحد في حادثَيْ سير في موقعَيْن مختلفَيْن بمنطقة الباحة؛ وباشرت فِرق الدفاع المدني والمرور وإسعاف الهلال الأحمر الحادثَيْن.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادثَيْ تصادم وانقلاب ظُهر اليوم الأحد.
وأضاف: كان وقت تلقي بلاغ الحادث الأول في تمام الساعة الـ11:54 قبل ظهر اليوم بموقع (المخواة - الطريق الدائري)، وتم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليها.
وتابع: ورد بلاغ حادث تصادم بالباحة في تمام الساعة الـ12:10 ظهر اليوم؛ وتم توجيه فرقة إسعافية لموقع الحادث بموقع (العقيق - طريق ليف القديم)، وعند وصول الفرقة والكشف على الحالة اتضح أنها قد فارقت، سائلاً الله الرحمة والمغفرة للمتوفيَيْن.
، مصرع شخصَيْن في حادثَيْ تصادم وانقلاب منفصلَيْن بمنطقة الباحة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخصَيْن في حادثَيْ تصادم وانقلاب منفصلَيْن بمنطقة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.