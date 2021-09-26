شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 3 وزراء.. جلسة حوارية عن «تنمية القدرات البشرية» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمناسبة إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية - حفظه الله -، لبرنامج تنمية القدرات البشرية، تقام غداً، جلسة حوارية حول تفاصيل البرنامج وأهدافه ومبادراته.

وسيشارك في الجلسة من أعضاء لجنة البرنامج وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد السبتي ، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.

كما تتناول الجلسة -التي تديرها مديرة جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى- عددا من المحاور بدءًا من التعريف ببرنامج تنمية القدرات البشرية الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ودور البرنامج في تعزيز تنافسية المواطن السعودي محلياً وعالمياً.

وستكون الجلسة بحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمختصين في مجال تنمية القدرات البشرية ووسائل الإعلام المحلية والدولية، كما سيتم بث الجلسة الحوارية مباشرة على التلفزيون السعودي، ومنصة تويتر العام بوكالة الأنباء السعودية "واس" في تمام الساعة الثامنة مساء .