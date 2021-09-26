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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت اختبارات قدرات شحن هواتف "آيفون 13" الجديدة عن نتائج يمكن أن تكون مزعجة لأصحاب تلك الهواتف الجديدة.
ومع بدء طرح هواتف "آيفون 13" الجديدة في أكثر من 30 دولة حول العالم حتى الآن، كشف موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص عن اختبار قدرات الشحن الخاصة بالهواتف.
وأظهر الاختبار أن هواتف "آيفون"، تحتاج نحو ساعة ونصف الساعة حتى تشحن بصورة كاملة من صفر إلى 100%، وهو ما يختلف بصورة كبيرة عما أعلنت عنه شركة "أبل" عند إطلاق هواتفها.
وتظهر القراءات الرسمية أن هاتف "آيفون 13 برو" يحتاج إلى 25 دقيقة فقط، بفضل الشواحن الجديدة التي وفرتها الشركة الأمريكية.
وتتمتع في المقابل هواتف "آيفون 13 برو ماكس" ببطارية أقوى بقدرة تصل سعتها إلى 4373 ميللي أمبير في الساعة، وهو ما يجعله يحتاج إلى 86 دقيقة للشحن الكامل، ولكن بالاختبار وجد أنها تحتاج إلى 89 دقيقة للشحن الكامل.
وكان الأسوأ من ذلك أن هاتف "آيفون 13" يحتاج بدوره إلى 108 دقائق من أجل الشحن الكامل، رغم أن سعة بطاريته أقل تصل إلى 3240 ميللي أمبير في الساعة.
وفي المقابل، كشف الاختبار أن هاتف "آيفون 13 ميني" يحتاج إلى 87 دقيقة للشحن الكامل، رغم أن بطاريته 2438 ميللي أمبير في الساعة.
ويظهر منذ هذا الاختبار أن "أبل" لم تقم بترقية فعلية في سرعات الشحن الكامل لعائلة هواتف "آيفون 13" الجديدة.
نتائج مزعجة يكشفها اختبار قدرات شحن هواتف "آيفون 13"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-26
كشفت اختبارات قدرات شحن هواتف "آيفون 13" الجديدة عن نتائج يمكن أن تكون مزعجة لأصحاب تلك الهواتف الجديدة.
ومع بدء طرح هواتف "آيفون 13" الجديدة في أكثر من 30 دولة حول العالم حتى الآن، كشف موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص عن اختبار قدرات الشحن الخاصة بالهواتف.
وأظهر الاختبار أن هواتف "آيفون"، تحتاج نحو ساعة ونصف الساعة حتى تشحن بصورة كاملة من صفر إلى 100%، وهو ما يختلف بصورة كبيرة عما أعلنت عنه شركة "أبل" عند إطلاق هواتفها.
وتظهر القراءات الرسمية أن هاتف "آيفون 13 برو" يحتاج إلى 25 دقيقة فقط، بفضل الشواحن الجديدة التي وفرتها الشركة الأمريكية.
وتتمتع في المقابل هواتف "آيفون 13 برو ماكس" ببطارية أقوى بقدرة تصل سعتها إلى 4373 ميللي أمبير في الساعة، وهو ما يجعله يحتاج إلى 86 دقيقة للشحن الكامل، ولكن بالاختبار وجد أنها تحتاج إلى 89 دقيقة للشحن الكامل.
وكان الأسوأ من ذلك أن هاتف "آيفون 13" يحتاج بدوره إلى 108 دقائق من أجل الشحن الكامل، رغم أن سعة بطاريته أقل تصل إلى 3240 ميللي أمبير في الساعة.
وفي المقابل، كشف الاختبار أن هاتف "آيفون 13 ميني" يحتاج إلى 87 دقيقة للشحن الكامل، رغم أن بطاريته 2438 ميللي أمبير في الساعة.
ويظهر منذ هذا الاختبار أن "أبل" لم تقم بترقية فعلية في سرعات الشحن الكامل لعائلة هواتف "آيفون 13" الجديدة.
26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
12:30 PM
كشفت اختبارات قدرات شحن هواتف "آيفون 13" الجديدة عن نتائج يمكن أن تكون مزعجة لأصحاب تلك الهواتف الجديدة.
ومع بدء طرح هواتف "آيفون 13" الجديدة في أكثر من 30 دولة حول العالم حتى الآن، كشف موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص عن اختبار قدرات الشحن الخاصة بالهواتف.
وأظهر الاختبار أن هواتف "آيفون"، تحتاج نحو ساعة ونصف الساعة حتى تشحن بصورة كاملة من صفر إلى 100%، وهو ما يختلف بصورة كبيرة عما أعلنت عنه شركة "أبل" عند إطلاق هواتفها.
وتظهر القراءات الرسمية أن هاتف "آيفون 13 برو" يحتاج إلى 25 دقيقة فقط، بفضل الشواحن الجديدة التي وفرتها الشركة الأمريكية.
وتتمتع في المقابل هواتف "آيفون 13 برو ماكس" ببطارية أقوى بقدرة تصل سعتها إلى 4373 ميللي أمبير في الساعة، وهو ما يجعله يحتاج إلى 86 دقيقة للشحن الكامل، ولكن بالاختبار وجد أنها تحتاج إلى 89 دقيقة للشحن الكامل.
وكان الأسوأ من ذلك أن هاتف "آيفون 13" يحتاج بدوره إلى 108 دقائق من أجل الشحن الكامل، رغم أن سعة بطاريته أقل تصل إلى 3240 ميللي أمبير في الساعة.
وفي المقابل، كشف الاختبار أن هاتف "آيفون 13 ميني" يحتاج إلى 87 دقيقة للشحن الكامل، رغم أن بطاريته 2438 ميللي أمبير في الساعة.
ويظهر منذ هذا الاختبار أن "أبل" لم تقم بترقية فعلية في سرعات الشحن الكامل لعائلة هواتف "آيفون 13" الجديدة.
، نتائج مزعجة يكشفها اختبار قدرات شحن هواتف "آيفون 13" ،
المصدر : الخليج 365
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