، "أمازون" تطلق جهاز عرض جديد يتحكم في كل أجهزتك الذكية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت شركة "أمازون" الأمريكية جهاز عرض جديد يمكنه التحكم في كل الأجهزة الذكية الموجودة في المنزل.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن جهاز عرض "هويا" الجديد من سلسلة أجهزة "إيكو"، سيكون بقياس 15 بوصة، ويمكن تعليقه على الحائط أو وضعه على أي سطح مستو.
ومن المتوقع أن تطلق أمازون جهازها الجديد رسميًّا في الأسواق يوم 28 سبتمبر الجاري.
ويمكن بوضع الجهاز في مركز المنزل، أن يكون مرتبطًا بكل الأجهزة الذكية الأخرى ويمكنه تشغيلها عن طريق الأوامر الصوتية، وإجراء المكالمات من أي مكان بالمنزل.
ومن المتوقع أن تطلق أمازون أيضًا نسخة محدثة من جهاز "إيكو أوتو" للسيارات، والتي يمكنها التحكم بسيارتك وشحن هاتفك وأنت تقود السيارة.
ولم تعلن أمازون عن أسعار أجهزتها الجديدة بعد، في انتظار عرضها رسميًّا على الجمهور.
"أمازون" تطلق جهاز عرض جديد يتحكم في كل أجهزتك الذكيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-26
أطلقت شركة "أمازون" الأمريكية جهاز عرض جديد يمكنه التحكم في كل الأجهزة الذكية الموجودة في المنزل.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن جهاز عرض "هويا" الجديد من سلسلة أجهزة "إيكو"، سيكون بقياس 15 بوصة، ويمكن تعليقه على الحائط أو وضعه على أي سطح مستو.
ومن المتوقع أن تطلق أمازون جهازها الجديد رسميًّا في الأسواق يوم 28 سبتمبر الجاري.
ويمكن بوضع الجهاز في مركز المنزل، أن يكون مرتبطًا بكل الأجهزة الذكية الأخرى ويمكنه تشغيلها عن طريق الأوامر الصوتية، وإجراء المكالمات من أي مكان بالمنزل.
ومن المتوقع أن تطلق أمازون أيضًا نسخة محدثة من جهاز "إيكو أوتو" للسيارات، والتي يمكنها التحكم بسيارتك وشحن هاتفك وأنت تقود السيارة.
ولم تعلن أمازون عن أسعار أجهزتها الجديدة بعد، في انتظار عرضها رسميًّا على الجمهور.
26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
11:59 AM
أطلقت شركة "أمازون" الأمريكية جهاز عرض جديد يمكنه التحكم في كل الأجهزة الذكية الموجودة في المنزل.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن جهاز عرض "هويا" الجديد من سلسلة أجهزة "إيكو"، سيكون بقياس 15 بوصة، ويمكن تعليقه على الحائط أو وضعه على أي سطح مستو.
ومن المتوقع أن تطلق أمازون جهازها الجديد رسميًّا في الأسواق يوم 28 سبتمبر الجاري.
ويمكن بوضع الجهاز في مركز المنزل، أن يكون مرتبطًا بكل الأجهزة الذكية الأخرى ويمكنه تشغيلها عن طريق الأوامر الصوتية، وإجراء المكالمات من أي مكان بالمنزل.
ومن المتوقع أن تطلق أمازون أيضًا نسخة محدثة من جهاز "إيكو أوتو" للسيارات، والتي يمكنها التحكم بسيارتك وشحن هاتفك وأنت تقود السيارة.
ولم تعلن أمازون عن أسعار أجهزتها الجديدة بعد، في انتظار عرضها رسميًّا على الجمهور.
، "أمازون" تطلق جهاز عرض جديد يتحكم في كل أجهزتك الذكية ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.