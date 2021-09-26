متطلبات واشتراطات التقديم على الجائزة الوطنية لسلامة المرضى

الرياض - محمد عبدالله - دعا المركز السعودي لسلامة المرضى، المهتمين بالتقديم على الجائزة الوطنية لسلامة المرضى، مشيرًا إلى أنه تبقى 4 أيام فقط على الاشتراك.

وشارك المركز، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، موضحًا خلالها آلية ومتطلبات التسجيل بالجائزة.

التسجيل بجائزة سلامة المرضى

وبيّن مركز سلامة المرضى، اشتراطات ومتطلبات وآلية التسجيل بالجائزة الوطنية لسلامة المرضى، وتتمثل هذه الاشتراطات في التقديم بأحد المسارات التالية:

- مسار رعاية الأم والمولود، لافتًا إلى أنه بالنظر إلى العبء الكبير للمخاطر والأضرار التي تتعرض لها النساء والأطفال حديثي الولادة بسبب الرعاية غير الآمنة، لذلك كان هناك الكثير من التركيز على تحسين استمرارية الرعاية وسلامتها بصرف النظر عن التغييرات المهمة في كيفية تقديم الرعاية أثناء جائحة كوفيد-19.

- مسار تدريب سلامة المرضى وذلك بالشراكة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SCFHS).

- مسار سلامة المريض العام، وستمنح الجائزة في هذا المسار تقديرًا لأولئك الذين يحرزون تقدمًا كبيرًا في تحسين السلامة من خلال إدخال أنظمة أو برامج أو مبادرات أو تقنيات تطبيقية أو مشاريع جديدة ومبتكرة تهدف إلى تحقيق نتائج عالية الجودة في المجالات التالية:

- رعاية أولية يمكن الوصول إليها وآمنة.

- تقليل مخاطر العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.

- الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة المتعلقة بالسلامة وتحليلها.

- الإنجازات والتعزيزات في ثقافة سلامة المرضى وإدارة التغيير والثقافة العادلة.

- سلامة القوى العاملة والمعرفة كمحركات لسلامة المرضى.

- الصحة الرقمية لدعم سلامة المرضى.

- تحسين سلامة الدواء.

- تعزيز تمكين المرضى والمشاركة المجتمعية من أجل سلامة المرضى.

آلية التسجيل بالجائزة الوطنية

وكشف المركز السعودي لسلامة المرضى، ألية سير التسجيل بالجائزة الوطنية لسلامة المرضى والتي تمر بالمراحل التالية:

- التقديم على الجائزة الوطنية لسلامة المرضى من خلال الموقع الإلكتروني بالضغط على الرابط التالي (من هنا).

- المراجعة الأولية لتوافق المشروع مع المعايير.

- فرز المشاريع.

- تقييم المشاريع التي تم قبولها.

- إعداد قائمة المرشحين بعد الفرز والتحقق من قبل لجنة داخلية.

- التقييم النهائي للمتأهلين من قبل لجنة تحكيم خارجية.

- إعداد القائمة النهائية للفائزين والتواصل معهم.

- حفل التكريم السنوي.

الجائزة الوطنية لسلامة المرضى

وأطلق المركز السعودي لسلامة المرضى، الجائزة الوطنية لسلامة المرضى لتسليط الضوء على أبرز وأفضل المشاريع والمبادرات الجديدة والمبتكرة التي تساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية.

وأضاف أن الجائزة، بدورها تعزز وتطور مفهوم سلامة المرضى للحصول على رعاية صحية امنه تجنب وقوع الضرر في نظام الرعاية الصحية وتستهدف جميع القطاعات الصحية بالمملكة العربية السعودية وهي جائزة سنويا.

وأوضح مركز سلامة المرضى، أنه تُمنح الجائزة الوطنية لسلامة المرضى للفرد، أو المجموعة، أو البرنامج داخل مستشفى، أو نظام رعاية صحية، أو منظمات وجمعيات رعاية صحية ابتكرت طرقًا إبداعية لتحسين وتعزيز سلامة المرضى.

وأشار المركز، إلى أن الهدف من الجائزة ​التعرف على ابتكارات سلامة المرضى الناجحة والفعالة لتنشر وتستخدم في منشأت الرعاية الصحية والمنظمات المجتمعية ومراكز التدريب والتعليم، وبالتالي تعزيز الثقافة التنظيمية للسلامة والحد من الضرر للمرضى الذي يمكن الوقاية منه.

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