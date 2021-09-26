الشيخ العيسى: لا تعارض بين الولاء الديني والوطني

الرياض - محمد عبدالله - يمثل الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للسعوديين أهمية كبيرة؛ حيث يستعيدون فيه بطولات وتاريخ آبائهم الذين أسسوا هذا الوطن المترامي الأطراف الذي وحده الملك عبدالعزيز يرحمه الله قبل 91 عامًا.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، تصدره حديث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله؛ حيث قال «نحمد الله عز وجل الذي أعطانا هذه الثروة، وقبلها الاستقرار والأمن في هذه البلاد، لنحتفل بما ترونه من مشاريع تخدم بلادكم ومواطنيكم».

وتناول الفيديو كلمة لسمو ولي العهد، قائلا «كيف نخلق بيئة جذابة وجيدة ورائعة في وطننا، وكيف نكون فخورين في وطننا؟ وكيف يكون وطننا جزءً مساهم في تنمية وحراك العالم، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى البيئي، أو على المستوى الحضاري أو الفكري، وهذا طموحنا، ونستطيع أن نقدم الكثير للسعودية والعالم».

وحول أهمية الفرحة باليوم الوطني، تضمن ذات المقطع حديثًا لمعالي أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في برنامج «في الآفاق» عبر قناة إم بي سي؛ حيث قال «الاحتفال باليوم الوطني يمثل ذكرى الوطن في أهم تحولاته التاريخية، التحولات التي صنعت بحمد الله مجد الوطن، ورسخت أركانه، ورفعت هامته في العالمين، كما أن الاحتفال باليوم الوطني يجدد الفرحة بهذه النعمة وخيرها العظيم».

وأضاف، الفرح بالوطن يعني الفرح بالكيان والذات، فأنت عندما تفرح بالوطن وتخلص له فأنت في الواقع تفرح بنفسك، وتخلص لنفسك، لأنك الوطن والوطن أنت، مشيرًا إلى أن حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل يعني في نهاية المطاف حفظ الوطن ، لأن الوطن يرتكز في مهامه على حفظ هذه الأمور بمعنى هذه وظيفته.

كما أكد العيسى أن التوافق والانسجام بين الولاء الديني والوطني ليس بينهما أي تعارض ، وقال «لا يوجد أي تعارض مطلقاً بين الولاء الديني والولاء الوطني، بل إن الولاء الوطني هومن الولاء الديني، وإذا لم يكن لديك ولاء وطني فهذا يقدح في دينك».