مصادر «عاجل» تكشف عن مواعيد اختبارات الفصل الأول والدور الثاني لنظام المسارات والغائبين بعذر

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل» عن أن وزارة التعليم أعلنت خطة أعمال الاختبارات للفصل الدراسي الأول والدور الثاني في نظام المسارات واختبار الغائبين بعذر.

وأوضحت أن اختبار الفترة الأولى يبدأ الأحد 19/2/1443 هـ، وينتهي في الثلاثاء 28 /2/1443 هـ، مشيرة إلى أن اختبار الفترة الثانية يبدأ الأحد 18/3/1443 هـ، وينتهي في الثلاثاء 27/3/1443 هـ.

وأشارت إلى أن اختبار المواد الشفوية والجانب العملي أو الشفوي للمنتظمين والمنتسبين يبدأ الأحد 2/4/1443 هـ، على أن ينتهي الخميس 9/4/1443 هـ، بحسب مصادر «عاجل».

وأوضحت المصادر أن اختبار المواد المحمولة ونظام المقررات بحد أقصى 4 مقررات، سيبدأ في الأحد 2/4/1443 هـ، على أن ينتهي في الخميس 6/4/1443 هـ.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول يبدأ الأحد 9/4/1443 هـ، على أن ينتهي الإثنين 17/4/1443 هـ.

وأكدت المصادر، ان اختبار الدور الثاني في المواد التي لم ينجح فيها الطالب في نظام المسارات فقط، يبدأ في الأحد 8/5/1443 هـ، على أن ينتهي الخميس 12/5/1443 هـ، فيما يبدأ اختيار الطلاب الغائبين بعذر من الأحد 8/5/1443 هـ، وينتهي في الخميس 12/1443 هـ.

وطالبت وزارة التعليم، بحسب مصادر «عاجل»، بتطبيق كل ما ورد في لائحة تقويم الطالب ومذكرتها التفسيرية، والقواعد التنفيذية، ودليل توزيع الدرجات ولوائح نظام المسارات للعام الدراسي 1443 هـ، والتأكيد على المعلمين بتفعيل سجلات رصد الدرجات، وإدخال الدرجات في نظام نور ومراجعتها أولا بأول.

كما طالبت وزارة التعليم بإحالة الطالب غير المتقن لمعيار أو أكثر في المرحلة الابتدائية إلى لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة بعد كل فترة تقويمية، وإعلان النتائج وتسليم التقارير نهاية كل فترة تقويمية، وبعد الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الأول.

اقرأ أيضًا:

4 قرارات من «التعليم» بشأن لائحة تقويم الطالب.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل