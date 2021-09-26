اليوم العالمي لسلامة المرضى.. المركز السعودي يوجه نصائح مهمة للمرأة الحامل

الرياض - محمد عبدالله - وجه المركز السعودي لسلامة المرضى عددًا من النصائح الطبية والإرشادات المهمة المتعلقة بالسيدات الحوامل لصحة الأم والجنين.

وشارك المركز، عبر حسابه الإلكتروتني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، عددًا من الصور المعلوماتية "إنفوجراف" تضمنت بعض النصائح والمعلومات المهمة التي تخص صحة المرأة الحامل وتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

صحة الحامل ولقاحات كورونا

وأوضح المركز السعودي لسلامة المرضى أن اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية من وزارة الصحة آمنة وفعالة ضد فيروس كورونا.

وأضاف المركز أن اللقاح عبارة عن طريقة آمنة وفعالة للحماية من الأمراض، حيث يتعرف الجسم على المادة الفعالة المسببة للمرض ويقوم بتكوين أجسام مضادة لجماية الجسم ومنع الإصابة الشديدة في حالة تعرض الجسم لنفس المرض.

وتابع مركز سلامة المرضى أن تتكون لدى المرأة الحامل الأجسام المضادة ضد الفيروسات المختلفة بعد مرور أسبوعين من أخذ اللقاح، كما تنتقل هذه الاجسام المضادة إلى الجنين عبر عشاء المشيمة وتوفر له الحماية من الأمراض حتى بعد ولادته وتدوم للأشهر الأولى من عمر الطفل.

وأشار المركز إلى أنه هنالك أنواع مختلفة من اللقاحات بعضها آمن وأخرى مضرة ولا ينصح بأخذها، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة السعودية تحرص على توفير اللقاحات الآمنة للأمهان أثناء فترة الحمل.

نصائح مهمة للمرأة الحامل

ووجه المركز السعودي لسلامة المرضى عدة نصائح مهمة للمرأى الحامل وحث على اتباعها للحفاظ على صحة الأم والجنين.

وحذر المركز من اتباع الخرافات والشائعات التي تنشرها جهات غير موثوقة أو رسمية وحسابات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوصى المركز باستياق المعلومات الصحيحة من مصادرها، مشيرًا إلى عدم صحة الادعائات التي تروج لفكرة أن الولادة القيصرية أكثر أمانًا للأم والجنين من الولادة الطبيعية، منوهًا بأن العكس صحيح.

وأضاف المركز أن فتح الجرح السابق أثناء محاولة الولادة الطبيعية مع وجود ولادة قيصرية سابقة هو أمر وارد ولكنه نادر نسبيًا.

ونوه مركز سلامة المرضى بأنه تنجح محاولة الولادة الطبيعية عند 7-8 من كل 10 سيدات لديهن عمليات قيصرية سابقة.

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