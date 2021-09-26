متى تكون الزوجة الثرية عقدة للرجل وما فرص نجاح الزواج؟.. مستشار أسري يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكد المستشار التربوي والأسري الدكتور أحمد الخميسي أن الحكم على زواج المرأة الثرية من الرجل الأقل ماديًا سيكون عقدة للطرف الأخير غير صحيح إذا توافرت مقومات الحياة الزوجية الناجحة بينهما.

وقال خلال لقاء مع «برنامج سيدتي» على قناة روتانا خليجية: لا يمكن أن نحكم على الزواج بمسبقًا بالفشل خاصة إذا كان الزواج مبني على الحب بعيدًا عن دوافع مرتبطة بالمصالح والمنافع أو المجالات السياسية أو الاقتصادية، فضلًا عن مقومات الحياة الزوجية الصحيحة بينهما مثل الاهتمام ومساحة الخصوصية وحسن الإنصات بين الطرفين.

وضرب المستشار التربوي والأسري مثالًا للنجاح في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة رضى الله عنها، مشيرًا إلى أن تكرارها ليس صعبًا الآن.

وأكد أن عقد الزواج له قدسية ومن يغيب عنه هذا المفهوم فلديه إشكالية، متابعًا بقوله: أي مشروع للزواج تقدم عليه يحتاج إلى خطوات أولها الوعي الذاتي والإلمام بالمعنى الواسع والشامل للزواج، وألا يكون الفهم مقتصرًا على أن الزواج هو موضوع مثلًا ترفيه أو سد احتياج أو هدفه مادي فقط.

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