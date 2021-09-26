تدشين معرض التوسعات السعودية الميداني والرقمي بالمسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأحد، معرض «التوسعات السعودية الميداني والرقمي بالمسجد الحرام».

وأكد السديس أن المعرض يستعرض أبرز المشاريع والتوسعات السعودية في المسجد الحرام.

وأوضح السديس أن المعرض يهدف إلى إثراء تجربة الزائرين وإبراز جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- واهتمامها بالحرمين الشريفين.

ويمكن التجول داخل المعرض الرقمي من خلال الرابط التالي:

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