مبادرة لإرشاد التائهين في صحراء النفود.. وناشط يكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - كشف الناشط البيئي، محمد الشمري، عن تفاصيل مبادرة لإنارة موارد في صحراء النفود، لإرشاد التائهين، مشيرًا إلى ترحيب وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وقال الشمري في تصريحات لقناة «روتانا»، إنه يعيش في صحراء النفود من أعوام كثيرة، ويرى أن هناك الكثير من الزيارات والسائحين في صحراء النفود، مشيرًا إلى وجود العديد من الحوادث والأعطال التي يتعرض لها هؤلاء الزوار في وسط الصحراء.

وأضاف الشمري، أنه من أجل تنشيط السياحة جاءت له الفكرة؛ حيث أسعف العديد من السائحين خلال وجوده في صحراء النفود، مؤكدًا أن تلك الفكرة جاءت لإرشاد التائهين في الصحراء؛ حيث ذكر أنه خلال السنوات الماضية توفي العديد من الناس بالقرب من موارد المياه، موضحًا أنه إذا كانوا يعرفون مكان المياه لما حدث ذلك.

وأشار إلى أن المبادرة هي عبارة عن إنارة أماكن المياه في صحراء النفود؛ حيث سيتم تشغليها بالطاقة الشمسية وسيكون بها استراحة للمسافرين، وسيكون بها العديد من الموارد لمساعدة المتعطلين.

وأكد الشمري، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، رحبت بالفكرة وساهمت في تنفذيها؛ حيث رحب الوزير عبدالرحمن الفضلي، بالفكرة ترحيبًا عظيمًا وشرع في تنفيذها ومساعدة أصحاب المبادرة.

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