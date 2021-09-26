مسؤول: سوق ‎التأمين الطبي في السعودية يصرف قرابة 20 مليار ريال

الرياض - محمد عبدالله - وجه مختصون انتقادات حادة في حق أطباء شركات التأمين، وصلت إلى حد عدم تعاونهم مع المرضى ويسعون إلى عرقلة طلبات المرضى واحتياجاتهم.

وفي هذا الصدد قال عثمان القصبي، الرئيس التنفيذي للقطاع الطبي في التعاونية للتأمين، أنه على المستوى الدولي في أوروبا وأمريكا وغيرها من البلدان الغربية يصل معدل الهدر في الرعاية الطبية نحو ٣٠٪، مشددا على أن توفير تلك النسبة لأصحاب العمل يصب في مصلحة العمل نفسه.

وأوضح القصبي خلال مداخلة هاتفية على برنامج الراصد عبر قناة الإخبارية، أن سوق ‎التأمين الطبي في السعودية يصرف قرابة 20 مليار ريال، ونسبة ٣٠٪ ليست بالقليلة ويمكن أن تساعد أكثر في تطوير العمل.

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