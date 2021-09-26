بعدد من الفعاليات.. متحف صقر الجزيرة للطيران ينهي احتفالاته باليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - أنهى متحف صقر الجزيرة للطيران احتفالاته باليوم الوطني 91 والتي بدأها قبل أيام.

تضمنت الاحتفالات فقرات الفعالية العرض العسكري بالموسيقى العسكري والعرض السعودية وفن الخبيتي واستعراض الدراجات النارية وفعاليات خاصة للأطفال وعروض ترفيهية وحركية وتفاعلية للزوار .

ووجهت إدارة المتحف بدخول الزوار لهذه الفعالية مجاناً لإعطاء الجميع الفرصة للمشاركة والاحتفال بهذه المناسبة.

يشار إلى أن هذه الفعاليات التي أقيمت في المتحف تأتي ضمن المبادرات التي تقدمها القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في المناسبات والمبادرات الوطنية.

اقرأ أيضًا:

الصحة تحث أولياء الأمور على الالتزام بالفحص الاستكشافي للطلاب